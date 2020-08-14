Центризбирком Беларуси отклонил все жалобы о непризнании итогов прошедших выборов президента, заявил кандидат в президенты Андрей Дмитриев.

«Все жалобы на непризнание выборов отклонили, как и предложение отложить решение (по жалобам, - ред.)», - написал Дмитриев в своем телеграм-канале, передает Интерфакс.

«Мы идем в Верховный суд!» - добавил он.

Как сообщал ForUm, в пятницу, 14 августа, Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей.

По данным ЦИК, Дмитриев набрал 1,21% голосов, Анна Канопацкая - 1,68%, Сергей Черечень - 1,14%. Против всех проголосовали 4,59% избирателей. Общая явка составила 84,28%.

Заседание прошло фактически в секретном режиме – оно не анонсировалось, средства массовой информации на него не были приглашены, видеотрансляции заседания не проводилось.

Ранее все кандидаты в президенты, за исключением Лукашенко, подали в ЦИК жалобы на итоги выборов.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Задержано около 7 тыс. человек. С четверга на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

Действия руководства страны и силовых структур вызвали критику со стороны официальных лиц в ЕС и США, которые не исключают введения санкций в отношении республики.