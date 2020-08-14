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Человек может услышать голос Бога, обращенный к нему, через голос своей совести.Как сообщает

Фото: скрин видео

 Центр информации УПЦ, об этом Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет 15 августа в 06.30 на телеканале «Интер».

«Кто-то может спросить: как говорит голос Божий к человеку, как этот голос звучит? Голос Образа Божия, который есть у нас, - это голос совести. В совести есть голос Бога души человека. Совесть постоянно нам что-то говорит: или она одобряет нас, когда мы делаем добро, или осуждает нас, когда мы делаем нехорошо»,  – отметил Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице телеканала в Фейсбук.

 

В предыдущем выпуске программы Предстоятель напомнил телезрителям, о том, как принимать правильные решения в жизни.
ForUm

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