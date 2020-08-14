Министерство финансов не видит предпосылок для достижения отметки 30 гривен за доллар. Об этом в интервью Фокусу сказал министр финансов Сергей Марченко.

«Я не вижу предпосылок для достижения курсом такого значения. И не вижу инструментов, при помощи которых кто-либо может повлиять на движение курса в этом направлении. Более того, в связи с карантином объемы импорта в Украину снизились на 18%, тогда как экспорт упал всего на 6%, что фактически выровняло платежный баланс. То есть отток валюты из страны уменьшился, и это снижает давление на валютный рынок», - сказал министр.

По его словам, стране нужен курс гривни, обеспечивающий макроэкономическую стабильность. Если для ревальвации или девальвации будут основания, такие процессы должны происходить постепенно, не создавая шоковую ситуацию на рынке.

Как известно, рынок негативно отнесся к отставке главы Нацбанка Якова Смолия в начале июля. В связи с этим этого курс гривни к доллару снизился, даже несмотря на позитивную в этот период внешнюю и внутреннюю конъюнктуру рынка.

16 июля Верховная Рада назначила Кирилла Шевченко на должность председателя Национального банка Украины.