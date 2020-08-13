Сегодня, 13 августа, в 15:54 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на железнодорожном пути, напротив ул. Сверстюка, 52 в Днепровском районе столицы. Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС.

На место происшествия были направлены спасатели 16-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что во время движения на железнодорожном пути Киев-Петровка в дизельной путевой машине возник пожар. Не теряя времени, пожарные сразу приступили к тушению пожара.

В 16:06 пожар был локализован и в 16:11 – ликвидирован.

В результате пожара огнем уничтожен моторный отсек.

Жертв и пострадавших нет.