Сегодня, 13 августа, в 15:54 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на железнодорожном пути, напротив ул. Сверстюка, 52 в Днепровском районе столицы. Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС.
На место происшествия были направлены спасатели 16-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что во время движения на железнодорожном пути Киев-Петровка в дизельной путевой машине возник пожар. Не теряя времени, пожарные сразу приступили к тушению пожара.
В 16:06 пожар был локализован и в 16:11 – ликвидирован.
В результате пожара огнем уничтожен моторный отсек.
Жертв и пострадавших нет.
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