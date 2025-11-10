Студент влаштував диверсію у Харкові

16-річний студент одного з харківських технікумів підпалив локомотив, який стояв у депо в Харкові.

Юнак знайшов у Telegram пропозицію "легкого заробітку" — здійснити підпал за грошову винагороду. Під час листування він отримував інструкції щодо вчинення "завдання", повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Увечері 7 листопада на залізничній станції депо "Основа" у Харкові підліток підійшов до одного з локомотивів, облив його запальною сумішшю та підпалив за допомогою запальнички.

Займання він зняв на відео, щоб у подальшому надіслати "звіт" для підтвердження виконаного "завдання".

Після цього підліток утік з місця події, проте надалі його було затримано. Йому вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Юнаку повідомлено про підозру в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненого шляхом підпалу. Водночас правоохоронці розглядають можливу причетність російських спецслужб до організації цього злочину. Надалі дії підозрюваного можуть бути кваліфіковані як диверсія.

Перевіряється причетність підлітка до підпалу на початку листопада військового авто у Харкові.

