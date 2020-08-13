также в разделеОбщество
Зеленский: Все семьи, пострадавшие в результате взрыва дома в Киеве, получили квартиры 15
Лукашенко до сих пор – почетный доктор КНУ имени Шевченко 10
Джангиров: Украинскую элиту продолжают дрессировать «западные партнеры» 15
Организаторше референдума за «ДНР» вынесли приговор 13
Крымскому судье вменяют госизмену за приговор одному из руководителей Меджлиса 12
83% украинцев не имеют знакомых с COVID-19 25
Следователя киевской полиции задержали на взятке 16
Суд не вернул должность одиозному прокурору Кулику 13
Филарет попросил о поддержке у Трампа 28
Шмыгаль: Селитру в Украине хранят в емкостях, а не насыпью, как в Бейруте 16
42 страны открыли границы для украинцев 44
МИД советует украинцам не ездить в Беларусь 27
Приватбанк пожаловался в НАБУ на судью в деле по иску оффшорных компаний Суркисов 34
Суд разрешил ГБР заочно расследовать убийства митингующих на Институтской 16
Сытник приезжал давить на Высший совет правосудия в деле судей Окружного админсуда 144
Поймали Юлия Цезаря, напавшего на мариупольскую синагогу 37
Еще один нардеп заболел COVID-19 19
НАБУ опровергло информацию о закрытии дела «Роттердам +» 19

В пятницу, 14 августа, на значительной части территории Украины осадки маловероятны, только в Сумской, Полтавской и Харьковской областях пройдут отдельные грозовые дожди, сообщила синоптик Наталья Диденко.  

Ветер будет преимущественно северный, в западных областях – юго-восточный, небольшой или умеренный.

Температура воздуха высшей ожидается на юге и западе, + 24 + 28 градусов, на остальной территории + 20 + 25 градусов. Местами в северной части + 18 + 20 градусов.

В Киеве 14-го августа ожидается сухая погода с температурой воздуха + 21 + 23 градуса.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги