В пятницу, 14 августа, на значительной части территории Украины осадки маловероятны, только в Сумской, Полтавской и Харьковской областях пройдут отдельные грозовые дожди, сообщила синоптик Наталья Диденко.
Ветер будет преимущественно северный, в западных областях – юго-восточный, небольшой или умеренный.
Температура воздуха высшей ожидается на юге и западе, + 24 + 28 градусов, на остальной территории + 20 + 25 градусов. Местами в северной части + 18 + 20 градусов.
В Киеве 14-го августа ожидается сухая погода с температурой воздуха + 21 + 23 градуса.
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