В июле текущего года в Украине зарегистрировано 1530 случаев туберкулеза, сообщил Центр общественного здоровья.

Так, зарегистрировано:

1256 новых случаев заболевания;

2 случая с неизвестной историей предыдущего лечения;

274 пациента с рецидивом;

34 пациента, которые возобновили лечение после перерыва;

95 пациентов, которые начали повторное лечение;

74 другие случая.

Всего в июле 2020 от туберкулеза лечились 15 219 человек.

Большинство украинцев считает, что туберкулез – это болезнь бездомных или людей с нарко- или алкозависимостью. Однако ежегодно в Украине регистрируют десятки тысяч новых случаев заболеваний и лишь 8-10% из них – у социально незащищенных граждан.

Лечение от туберкулеза в Украине бесплатное.

Во время амбулаторного лечения больной получает препараты по месту лечения.

Как это происходит? Пациент получает противотуберкулезные препараты на 10-20 или 30 дней и каждый день показывает процесс приема препаратов на камеру (в реальном времени или пересылает запись) медицинской сестре. Она просматривает это и ставит отметки о приеме препаратов.

Амбулаторная форма лечения имеет преимущества, потому что:

пациенту нет необходимости лежать в стационаре в больнице;

больной может быть рядом с семьей;

в некоторых случаях пациент может продолжать работать.

Необходимость в госпитализации возникает лишь при появлении определенных конкретных клинических причин и для пациентов с бактериовыделением при невозможности обеспечить эффективное и безопасное лечение в амбулаторных условиях.

Так происходит во всех развитых странах. Пациенты с туберкулезом лечатся в стационаре 2 недели, далее - амбулаторно.

После начала эффективного режима химиотерапии за несколько дней пациент не может распространять инфекцию.