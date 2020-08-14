В июле текущего года в Украине зарегистрировано 1530 случаев туберкулеза, сообщил Центр общественного здоровья.
Так, зарегистрировано:
- 1256 новых случаев заболевания;
- 2 случая с неизвестной историей предыдущего лечения;
- 274 пациента с рецидивом;
- 34 пациента, которые возобновили лечение после перерыва;
- 95 пациентов, которые начали повторное лечение;
- 74 другие случая.
Всего в июле 2020 от туберкулеза лечились 15 219 человек.
Большинство украинцев считает, что туберкулез – это болезнь бездомных или людей с нарко- или алкозависимостью. Однако ежегодно в Украине регистрируют десятки тысяч новых случаев заболеваний и лишь 8-10% из них – у социально незащищенных граждан.
Лечение от туберкулеза в Украине бесплатное.
Во время амбулаторного лечения больной получает препараты по месту лечения.
Как это происходит? Пациент получает противотуберкулезные препараты на 10-20 или 30 дней и каждый день показывает процесс приема препаратов на камеру (в реальном времени или пересылает запись) медицинской сестре. Она просматривает это и ставит отметки о приеме препаратов.
Амбулаторная форма лечения имеет преимущества, потому что:
- пациенту нет необходимости лежать в стационаре в больнице;
- больной может быть рядом с семьей;
- в некоторых случаях пациент может продолжать работать.
Необходимость в госпитализации возникает лишь при появлении определенных конкретных клинических причин и для пациентов с бактериовыделением при невозможности обеспечить эффективное и безопасное лечение в амбулаторных условиях.
Так происходит во всех развитых странах. Пациенты с туберкулезом лечатся в стационаре 2 недели, далее - амбулаторно.
После начала эффективного режима химиотерапии за несколько дней пациент не может распространять инфекцию.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время