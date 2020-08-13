Правоохранители задержали Юлия Цезаря, подозреваемого в нападении на синагогу Мариуполя 28 июля.
Об этом сообщают Jewish News со ссылкой на комментарий лидера Еврейской общины Мариуполя раввина Менахема Мендл Коэна.
Мужчину задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
Как сообщал ForUm, утром 28 июля Цезарь напал с топором на охранника синагоги в Мариуполе и бросил в помещение банка и пакеты с песком, фекалиями и неизвестной смесью.
По факту нападения на синагогу правоохранители начали расследование по статье о «покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений».
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