Правоохранители задержали Юлия Цезаря, подозреваемого в нападении на синагогу Мариуполя 28 июля.

Об этом сообщают Jewish News со ссылкой на комментарий лидера Еврейской общины Мариуполя раввина Менахема Мендл Коэна.

Мужчину задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Как сообщал ForUm, утром 28 июля Цезарь напал с топором на охранника синагоги в Мариуполе и бросил в помещение банка и пакеты с песком, фекалиями и неизвестной смесью.

По факту нападения на синагогу правоохранители начали расследование по статье о «покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений».