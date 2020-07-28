Неизвестный мужчина совершил нападение на синагогу в Мариуполе Донецкой области, сообщает Объединенная еврейская община Украины.
«28 июля 2020 года после утренней молитвы неизвестный ворвался в здание синагоги с топором. Он напал на охранника, который вышел на встречу, и нанес ему несколько ударов», – говорится в сообщении.
Как заявил лидер еврейской общины Мариуполя раввин Менахем Мендл Коэн, завязалась драка, охраннику удалось обезоружить нападавшего, который был примерно на 20 лет младше.
В общине также предоставили видео с камер наблюдения. На видео видно, как молодой человек нападает на охранника с топором.
Кроме этого, отмечается, что нападавший, убегая, успел бросить в сторону здания синагоги пакеты и банки с фекалиями, песком и неизвестным веществом.
По словам раввина, полиция занимается расследованием инцидента и поиском преступника.
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