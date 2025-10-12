Невідомі в столиці напали на члена юдейської громади біля синагоги

Поліція Києва встановлює обставини антисемітського нападу, що стався в Оболонському районі столиці поблизу будівлі синагоги.

Про це повідомили відділ комунікації поліції Києва та Київська єврейська громада на Оболоні.

За даними правоохоронців, група молодиків викрикувала антисемітські гасла, робила нацистські жести, а згодом застосувала сльозогінний газ проти одного з членів релігійної громади.

Наразі поліція проводить перевірку, встановлює всі обставини події та осіб, причетних до нападу. Вирішується питання про правову кваліфікацію інциденту.

Київська єврейська громада на Оболоні повідомила, що напад стався у суботу близько 15.00. Постраждалий дістав опіки очей та шкіри.

"Чоловіки, які знаходилися в синагозі, побачили молодиків, що підійшли до нашої будівлі та почали демонстративно зігувати.

Один з членів нашої громади вийшов до них. Побачивши чоловіка в кіпі та з цицит, хлопці залили його сльозогінним газом з двох балончиків та втекли. Чоловік отримав сильні опіки очей та шкіри", - повідомляє єврейська громада.

Пізніше єврейська громада на Оболоні поширила повідомлення в соцмережах:

"Київська Єврейська громада на Оболоні та особисто рабин Шалом Гопін щиро вдячні всім, хто підтримав нас після вчорашнього інциденту.

Ми дякуємо блогерам, громадським діячам, ЗМІ України, Ізраїлю та інших країн за розголос. Впевнені, що для вирішення проблеми її треба висвітлювати, а не замовчувати.

2. Представник нашої громади, який постраждав від нападу, наразі перебуває у безпеці та почувається нормально. Йому вчасно була надана медична допомога.

3. Ми знаходимося у тісній взаємодії з правоохоронними органами України, які займаються цією справою. Дякуємо їм за це!

4. Офіційний Ізраїль в особі Надзвичайного і Повноважного Посла Держави Ізраїль в Україні Міхаеля Бродського поінформований про інцидент і зі свого боку сприяє тому, аби винні були знайдені та притягнуті до відповідальності.

5. Єврейська громада на Оболоні існує вже 9 років. Чи стикалися ми з проявами антисемітизму раніше? Так, але не в такому жорстокому вигляді. Зазвичай це образливі репліки на вулиці, або відповідні коментарі на нашій Фейсбук-сторінці. Дехто з таких коментаторів був знайдений і просив вибачення на камеру.

6. Україна - багатонаціональна та багатоконфесійна країна. І ми з гордістю вважаємо себе частиною цієї великої держави! Чоловіки з нашої громади воюють у ЗСУ так само, як і етнічні українці, адже боротьба за незалежність - наш головний пріоритет на сьогодні.

Ми впевнені, що тільки спільними зусиллями ми у змозі перемоги як зовнішнього, так і внутрішнього ворога!

7. Всім, хто обвинувачує нас, ми бажаємо приємної подорожі за маршрутом "русского военного корабля".

Слава Україні!