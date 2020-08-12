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Церковь должна помочь ребенку найти Бога, любить и исполнять Его святые заповеди.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в  своем приветствии участникам пятого благотворительного детского фестиваля «Божьи дети», который состоялся вчера в столице.

«Из года в год фестиваль объединяет все больше юношей и девушек, а также взрослых в едином желании - прославить и поблагодарить Бога за Его благодеяния к нам, Его детям. Одной из приоритетных задач Церкви Христовой является социальное служение, которое сопряжено с миссионерской деятельностью в Украинской Православной Церкви»,- отметил Блаженнейший.

Предстоятель напомнил о том, что в Священном Писании Господь ставит чистоту сердца и стремление к Богу детей в пример взрослым.

«Дети – это наше будущее. И это не просто слова. Святая Церковь учит, что милосердие и человечность присущи каждому из нас. Мы призваны сделать так, чтобы ни один ребенок не чувствовал себя брошенным, не чувствовал себя ненужным или забытым. В Священном Писании Господь ставит детей в пример взрослым. Ребенок по своей природе не злобив, не завистлив, а его душа чиста и не запятнана грехом и страстями. Душа ребенка устремлена к Богу и к Царствию Божию. И все это означает, что мы должны помочь ребенку найти Бога, любить и исполнять Его святые заповеди», - подчеркнул Митрополит Онуфрий.

Предстоятель поблагодарил организаторов фестиваля: Благотворительный фонд «Святых благоверных князей Бориса и Глеба», общественную организацию «Божьи дети», Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру за большой праздник для детей-сирот, детей из неполных и малообеспеченных семей, детей с особыми потребностями со всей Украины.

«Благодаря людям с большим сердцем, которые не только знают, но и старательно исполняют заповедь Божию о любви и помощи ближнему, в очередной раз проходит это торжественное мероприятие для наших маленьких христиан, которое призвано подарить им незабываемые впечатления, счастливые улыбки, интересные встречи с известными людьми», - заключил Митрополит Онуфрий.

Как сообщалось ранее, в этом году в фестивале приняло участие около тысячи детей из всех епархий Украинской Православной Церкви.

 
ForUm

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