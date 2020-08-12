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В июле 2020 года в Украине официально зарегистрировано 1356 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 366 пациентов диагностирован СПИД, 171 человек умер от СПИДа. Об этом сообщил Центр общественного здоровья.

Пути инфицирования ВИЧ в Украине в июле 2020:

  • гетеросексуальный - 783;
  • гомосексуальный - 29;
  • парентеральный - 533;
  • вертикальный, от матери к ребенку - 177 (большинство детей (около 98%) после 18 месяцев не будет иметь ВИЧ-инфекции);
  • неизвестный - 3.

В ЦОЗ отмечают, что чем раньше человек с ВИЧ начинает принимать антиретровирусную терапию, тем лучше для его здоровья и безопасности его близких. За последние пять лет Украина достигла значительного прогресса в лечении ВИЧ-позитивных лиц. Охват антиретровирусной терапией возрос почти вдвое (с 56 тыс. до 102 тыс. человек), содержание на терапии через 12 и более месяцев от ее начала возросло с 69% до 88%.

Лечение ВИЧ препятствует размножению вируса в организме, способствует восстановлению иммунной системы и защищает организм от болезней, которые опасны для людей с ослабленным иммунитетом.
ForUm

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