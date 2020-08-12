В июле 2020 года в Украине официально зарегистрировано 1356 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 366 пациентов диагностирован СПИД, 171 человек умер от СПИДа. Об этом сообщил Центр общественного здоровья.

Пути инфицирования ВИЧ в Украине в июле 2020:

гетеросексуальный - 783;

гомосексуальный - 29;

парентеральный - 533;

вертикальный, от матери к ребенку - 177 (большинство детей (около 98%) после 18 месяцев не будет иметь ВИЧ-инфекции);

неизвестный - 3.

В ЦОЗ отмечают, что чем раньше человек с ВИЧ начинает принимать антиретровирусную терапию, тем лучше для его здоровья и безопасности его близких. За последние пять лет Украина достигла значительного прогресса в лечении ВИЧ-позитивных лиц. Охват антиретровирусной терапией возрос почти вдвое (с 56 тыс. до 102 тыс. человек), содержание на терапии через 12 и более месяцев от ее начала возросло с 69% до 88%.

Лечение ВИЧ препятствует размножению вируса в организме, способствует восстановлению иммунной системы и защищает организм от болезней, которые опасны для людей с ослабленным иммунитетом.