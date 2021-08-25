В Центре общественного здоровья объяснили, какие медицинские справки нужно иметь детям для обучения в школе.

Справка формы № 086-1/о «Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра». Ее может выдать педиатр или семейный врач после осмотра ребенка. При необходимости врач может направить ребенка на вакцинацию, базовые анализы или к узким специалистам.

Перед вступлением в первый класс нужно посетить таких врачей и пройти такие анализы: детский хирург, детский ортопед-травматолог, детский офтальмолог, стоматолог, другие специалисты по показаниям, анализ крови на гемоглобин и другие анализы по показаниям.

Дети, которые уже учатся в школе, должны проходить медицинский осмотр один раз в год, но не обязательно делать это перед самым учебным годом. Можно перенести поход к врачу на любое другое время, чтобы не создавать очередей перед первым сентября.

Медицинские осмотры учеников входят в Программу медицинских гарантий и являются бесплатными. Для консультации узких специалистов педиатр или семейный врач создаст электронное направление.

Справка формы № 063/у «Карта профилактических прививок». В ней есть вся информация о проведенных прививках или ревакцинации, которая может понадобиться в частности медицинским работникам медицинских учреждений. Эту справку могут попросить принести, если ваш ребенок, например, сменил школу или делал плановые или пропущенные прививки.

Если ребенок был вакцинирован в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, ей не будут проводить вакцинацию или ревакцинацию - соответственно, данные в карте профилактических прививок не обновляются и справку приносить не нужно.

В ЦОЗ подчеркнули, что не стоит покупать справку или договариваться с врачом, чтобы он написал там то, что вам нужно. Профилактические осмотры - это возможность вовремя выявить нарушения у детей и вовремя начать лечение.