Детскую агрессию может провоцировать нехватка родительской любви, непоследовательность в воспитании, пример насилия в семье.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в эфире передачи «Церковь и общество».

«Психологи говорят, что дети — зеркала, в которых отражается поведение взрослых. Проявления детской жестокости свидетельствуют об ошибках воспитания и о конфликтах между взрослыми, окружающими этих детей», — сказал владыка Антоний.

Он объяснил, что часто агрессивного поведения ребенка в ощущении собственной ненужности родителям.

«Ребёнок должен чувствовать, что его любят и что он нужен родителям. Если же он не ощущает любви, постоянно слышит укоры, если к нему относятся жестоко, то это — прямой путь к агрессивному поведению ребёнка», — подчеркнул владыка.

По его словам, если ребёнок видит насилие в своей семье, то он начинает считать это нормальным и копировать поведение взрослых.

Однако, часто агрессию проявляют дети, которые растут, казалось бы, в абсолютно благополучных семьях, из-за чрезмерной, слепой любви родителей.

По мнению владыки Антония, такая неразумная чрезмерная любовь, не даёт детям раскрыться, проявить себя в отношениях с родителями, «порождает внутренний протест и поиск других форм самореализации, когда ребёнок пытается обратить к себе внимание через унижение своих товарищей, издевательства над более слабыми».

Управделами УПЦ объяснил, что проявления детской жестокости свидетельствуют о современном кризисе семьи, семейного воспитания. Исключительно школа не сможет помочь обществу избавиться от этого явления, «если отсутствует надёжный семейный фундамент».

Владыка призвал родителей уделять особое внимание воспитанию детей, «строить гармоничные отношения в семье, которые позволят воспитывать детей гармоничными личностями».

«Сам Господь сотворил мужчину и женщину и призвал их жить в любви. С христианской точки зрения, семья — это добровольный союз одного мужчины с одной женщиной. … С библейской точки зрения, рождение и воспитание детей должно совершаться именно в семье. Родители несут перед Богом ответственность за воспитание детей. Апостол Павел пишет: “И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем” (Еф. 6:4)», — подчеркнул владыка Антоний.

Он напомнил, что любые угрозы институту семьи — это угрозы всему общественному строю.

«Преемственность поколений, которая есть в семье, воспитывает в человеке любовь к предкам и Родине. Потому с христианской точки зрения, институт семьи нужно всячески оберегать и защищать. В то же время, нужно откровенно говорить и о проблемах современных семей. Церковь готова вместе с обществом искать пути преодоления современных кризисов, чтобы сохранить семью как драгоценный дар Бога человечеству», — заключил митрополит Антоний.