Департамент городского благоустройства КГГА издал предписание на демонтаж забора вокруг резонансного объекта строительства в парке имени Андрея Малышко в Днепровском районе.

Забор установила компания-землепользователь сначала под видом «благоустройства территории», а в дальнейшем вывесила строительный паспорт на строительство на Броварском проспекте многофункционального центра.

Об этом сообщил советник Киевского городского председателя, сопредседатель Комиссии по проверке информации по объектам строительства, которые вызывают общественный резонанс на территории Киева, Владимир Бондаренко.

По его словам, Комиссия в настоящее время рассматривает вопрос выкупа этого земельного участка для общественных нужд, а именно: расширение парка имени Андрея Малышко.

«По проспекту Броварском в Днепровском районе города по поручению Виталия Кличко Департаментом городского благоустройства Киевской городской государственной администрации аннулирована контрольная карточка на временное нарушение благоустройства 2014», - отметил Бондаренко.

По его словам, вместо выдано предписание на демонтаж забора в парке. В случае отказа компании-землепользователя, демонтаж может быть осуществлен силами коммунального предприятия «Киевблагоустройство» по истечении 3-дневного срока.

«Хочу отметить, что любая застройка, которая начиналась с противостояния с жителями - не завершалась ничем положительным для застройщика», - отметил он.

Советник Киевского городского головы напомнил, что Киевсовет продал указанный земельный участок площадью 0,49 га в частную собственность в 2009 году. В 2010 году земельный участок дважды менял владельцев.

Справка:

Комиссия по проверке информации по объектам строительства, которые вызывают общественный резонанс на территории Киева, является консультативно-совещательным органом при исполнительном органе Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации). Образована 2019 с целью реагирования на случаи резонансного строительства, которое вызывает сопротивление общества.