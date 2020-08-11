10 августа вооруженные формирования Российской Федерации снова нарушили мирные договоренности. Вражескую провокацию из стрелкового оружия зафиксировали у Красногоровки, сообщил пресс-центр штаба ООС.

«Неприцельный выстрел не нес угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника», - говорится в сообщении.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 11 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.