Ирану непосредственно или соответствующим страховым компаниям придется выплатить компенсацию за сбитый иранскими военными пассажирский самолет авиакомпании МАУ, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

«Во время двусторонних переговоров иранская сторона подтвердила свою готовность возместить ущерб, в т.ч. и авиакомпании МАУ, представители которой были приглашены на переговоры с украинской стороны. Мы договорились включить этот вопрос в повестку дня следующего раунда переговоров», - написал он в Facebook.

Замминистра подтвердил, что действительно самолет МАУ был застрахован в одной из европейских страховых компаний, которая в свою очередь перестраховала свои риски в других страховщиков.

«Соответственно Ирану придется компенсировать убытки компании МАУ если не напрямую, то в регрессном порядке соответствующим страховым компаниям, но все равно речь о той же компенсации», - подчеркнул он.

Ранее СМИ со ссылкой на председателя центральной страховой организации Ирана Голамреза Солеймани сообщили, что Иран не будет выплачивать «Международным авиалиниям Украины» (МАУ) компенсацию за сбитый в январе под Тегераном самолет, поскольку он был застрахован в европейских страховых компаниях.