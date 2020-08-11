Киевская прокуратура в судебном порядке требует вернуть территориальной общине города нежилые помещения в Дарницком районе Киева площадью почти 90 кв.м. и стоимостью более 3 млн грн, которые мошенники присвоили на основании поддельных документов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Так, при осуществлении процессуального руководства в уголовном производстве установлено, что злоумышленники, подделав свидетельство о праве собственности, незаконно завладели коммунальным имуществом, находящимся в пользовании Дарницкого управления полиции в Киеве для размещения комнаты участковых инспекторов.

С целью восстановления нарушенных прав территориальной общины местной прокуратурой заявлено исковое заявление о признании недействительными сделок и отмене государственной регистрации прав собственности на это имущество.

В рамках уголовного производства на помещения, стали объектом преступных посягательств, наложен арест. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.