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Власти Словакии приняли решение выслать трех российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Отмечается, что дипломаты должны покинуть Словакию до конца этой недели. По данным агентства, соответствующее решение было принято на уровне правительства страны, передает Интерфакс.

Словацкие СМИ, в свою очередь, приводят комментарий представителя МИД Словакии, подтвердившего информацию о высылке российских дипломатов. По его словам, Словакия стремится к хорошим двусторонним отношениям с Москвой, однако дипломаты совершили нарушения, и потому покинут словацкую территорию.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия даст симметричный ответ на высылку дипломатов. «Безусловно, подобные шаги омрачают фон российско-словацких отношений и вынуждают Москву на рассмотрение вопроса о симметричных ответных мерах. Принцип взаимности никто не отменял в дипломатической практике», - сказал Слуцкий.

В июне о высылке двух дипломатов РФ объявили власти Чехии. Чешский премьер Андрей Бабиш тогда пояснил, что «на основании информации и доказательств Службы безопасности и информации четко следует, что один из сотрудников российского посольства распространил ложную информацию о запланированном нападении на чешских политиков».
ForUm

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