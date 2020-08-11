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Буковину накрывает вторая волна распространения COVID-19. Сейчас повышение заболеваемости фиксируют во всех районах области, на Кицманщине же зарегистрирована вспышка коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

«Ситуация с распространением COVID-19 приобретает новые обороты, поэтому должны обсудить, каким образом будем мобилизовать все наши силы и ресурсы, как финансовые, так и кадровые. Главная наша цель - сделать так, чтобы уровень заболеваемости не рос, а стабилизировался», - отметила заместитель председателя ОГА Наталья Гусак на онлайн-совещании.

Основная задача, которая стоит перед госпитальными базами – сформировать необходимые запасы лекарств и средств защиты. Сейчас на счетах больниц есть около 50 млн неиспользованных средств. Эти деньги медицинские учреждения получили от Национальной службы здоровья Украины для лечения больных COVID-19.
ForUm

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