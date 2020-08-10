Сегодня в 22:00 по 30 августа временно приостанавливается пропуск жителей приграничных районов для сбора дикоросов, сообщает Госпогранслужба.

Обеспечивая сотрудничество пограничных ведомств Украины и Республики Беларусь по организации сезонного пропуска граждан Украины на территорию белорусского республиканского ландшафтного заказника «Ольманские болота» для сбора дикоросов, в Ривненской области действуют временные места упрощенного пересечения государственной границы «Познань», «Березовое» и «Дроздынь».

В соответствии с двусторонней договоренностью, сегодня в 22:00 по 30 августа временно приостанавливается пропуск жителей приграничных районов для сбора дикоросов.

Напомним, пропуск граждан осуществлялся с 1 июля на участке отдела пограничной службы «Березовое» Житомирского отряда. Воспользовались упрощенным пересечением границы более 1800 человек.

Начиная с 7:00 30 августа запланировано возобновление пропускных операций в местах упрощенного пропуска «Познань», «Березовое» и «Дроздынь» жителей приграничья при наличии паспорта, пропуска, выданного органами пограничной службы Республики Беларусь на право нахождения в пограничной зоне и именной квитанции об оплате за посещение ландшафтного заповедника «Ольманские болота».

Пересечение границы будет осуществляться только в пешем порядке или на велосипедах.