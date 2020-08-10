После состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих. Около 3 тыс. человек задержаны. Сообщалось также о погибшем в ходе протестов, однако позже оказалось, что мужчина жив.

По данным ЦИК Беларуси, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей.

При этом Лукашенко обвинил «марионеток» из ряда западных стран, в частности, Чехии, Польши и Великобритании, которые, по его словам, извне организовали беспорядки в Беларуси, и заявил, что «не допустит майдана», а его оппонент Светлана Тихановская считает себя победительницей выборов.

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявляет, что готов к переговорам с людьми из временно оккупированных территорий, но только теми, кто представляет гражданское общество и не участвовал в войне.

По состоянию на утро 10 августа в Украине зарегистрировано 81 957 случаев коронавируса, за последние сутки – 1008. Выздоровели за сутки 387 человек, 25 – умерли. Сейчас болеют 596 человек. Если в Украине ежесуточно будет фиксироваться более 2 тысяч случаев коронавирусной инфекции, то количество смертей от нее увеличится до 40-50 ежедневно, заявили на селекторном совещании у Зеленского.

Укрзализныця назначает еще два поезда дальнего следования: №43/44 Ивано-Франковск - Киев и №118/117 Черновцы – Киев.

Президент Владимир Зеленский представил коллективу Главного управления разведки Министерства обороны Украины новоназначенного начальника Кирилла Буданова.