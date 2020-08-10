Президент Владимир Зеленский представил коллективу Главного управления разведки Министерства обороны Украины новоназначенного начальника Кирилла Буданова

Президент отметил, что уровень и профессионализм Кирилла Буданова не вызывают никаких вопросов, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Это офицер, прошедший все ступени военной разведки, прекрасно знающий систему изнутри, является участником боевых действий с первых дней войны, а следовательно - это не «кабинетный теоретик», а настоящий боевой офицер с большим опытом и большим авторитетом», - сказал Зеленский.

Он отметил, что в системе национальной безопасности Украины именно военная разведка является ключевым инструментом для защиты государственных интересов.

«Ее основа – это военные профессионалы с большой буквы. Неоднократно ваши знания, ваш опыт и мастерство подтверждались как в мирных условиях, так и во время войны. За последние годы вам удалось нарастить свои способности и выйти на новый уровень. Однако мы с вами прекрасно понимаем – останавливаться рано. Впереди еще много задач и вызовов», - отметил президент.

Зеленский убежден, что все эти задачи будут по плечу новому руководителю ведомства.

Президент вручил Буданову служебное удостоверение.

Начальник Главного управления разведки Минобороны подчеркнул, что он четко понимает поставленные перед ним задачи.

«Для меня и моей команды приоритетом является реинтеграция Донбасса и Автономной Республики Крым. Мы нацелены на результат для будущего нашего государства», - заверил Кирилл Буданов.

Указ № 308/2020 о назначении Буданова Зеленский подписал 5 августа 2020.