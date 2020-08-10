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Укрзализныця назначает еще два поезда дальнего следования: №43/44 Ивано-Франковск - Киев и №118/117 Черновцы – Киев, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

В частности, поезд №43/44 Ивано-Франковск - Киев отправится из Ивано-Франковска 15 августа и будет курсировать через день по нечетным датам. Из Киева – 16 августа и будет курсировать через день по четным даты.

Поезд №118/117 Черновцы - Киев отправится из Черновцов 13 августа и будет курсировать по вторникам, четвергам и воскресеньям. Из Киева поезд отправится 14 августа и будет курсировать по понедельникам, средам и пятницам.

Билеты скоро можно будет приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.
ForUm

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