также в разделеОбщество
Коронавирус: ситуация по регионам Украины 19
За месяц заболеваемость коронавирусом в Украине выросла в 2,5 раза 28
В Украине коронавирус обнаружили у более 9000 медиков 16
Шмыгаль: С 1 сентября в Украине начнется «нормальный» учебный год 16
Коронавирус в Украине: за сутки почти 1200 новых случаев 83
На границе с Крымом образовалась очередь 36
С начала суток боевики на Донбассе «тишину» не нарушали 11
У Зеленского назвали сумму для восстановление Донбасса 21
Шмыгаль: Стратегия деоккупации Крыма является государственной тайной 27
Восемь областей и Киев не готовы ослабить карантин 29
Кабмин создаст систему для отслеживания контактов зараженных коронавирусом 39
Украина запретила въезд и выезд с территории Крыма до конца августа 38
Перед началом учебного года учителей не будут тестировать на COVID-19 15
Ситуация на Донбассе: боевики трижды нарушили режим прекращения огня 15
Почти 1500 за сутки: в Украине четыре дня подряд антирекорд COVID-19 98
За нарушение карантина составлено более 21 тысячи протоколов 13
Задержанных украинских журналистов депортировали из Беларуси 37
7 августа. Картина дня 19

Согласно решению Кабинета министров Украины пропуск граждан через КПВВ на административной границе с Крымом ограничен. Попасть на подконтрольную Украине территорию можно только при определенных основаниях.

Об этом заявили в представительстве президента Украины в Крыму.

Так, основанием для пересечения контрольных пунктов въезда и выезда на админгранице с Крымом во время временного ограничения их работы является:

подача абитуриентом (с одним из родителей/опекунов) документов для поступления в учебное заведение;

наличие каких-либо подтверждений проживания в Крыму или на подконтрольной территории при отсутствии регистрации места жительства;

необходимость соблюдения принципа единства семьи;

тяжелая болезнь лица и необходимость пополнения запасов лекарств и/или получение медицинской помощи;

смерть или тяжелая болезнь близких родственников;

другие случаи, когда ситуация требует неотложного пересечения лицом админграницы в любом направлении (политическое преследование).

После пересечения КПВВ с оккупированной территории граждане должны обязательно пройти двухнедельную самоизоляцию, которую можно прекратить после получения негативного теста на COVID-19.

Напомним, с 8 часов утра 9 августа до конца лета админграница Украины с Крымом будет закрыта согласно решению Кабмина в связи с эпидемией COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

38
Теги