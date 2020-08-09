Согласно решению Кабинета министров Украины пропуск граждан через КПВВ на административной границе с Крымом ограничен. Попасть на подконтрольную Украине территорию можно только при определенных основаниях.
Об этом заявили в представительстве президента Украины в Крыму.
Так, основанием для пересечения контрольных пунктов въезда и выезда на админгранице с Крымом во время временного ограничения их работы является:
подача абитуриентом (с одним из родителей/опекунов) документов для поступления в учебное заведение;
наличие каких-либо подтверждений проживания в Крыму или на подконтрольной территории при отсутствии регистрации места жительства;
необходимость соблюдения принципа единства семьи;
тяжелая болезнь лица и необходимость пополнения запасов лекарств и/или получение медицинской помощи;
смерть или тяжелая болезнь близких родственников;
другие случаи, когда ситуация требует неотложного пересечения лицом админграницы в любом направлении (политическое преследование).
После пересечения КПВВ с оккупированной территории граждане должны обязательно пройти двухнедельную самоизоляцию, которую можно прекратить после получения негативного теста на COVID-19.
Напомним, с 8 часов утра 9 августа до конца лета админграница Украины с Крымом будет закрыта согласно решению Кабмина в связи с эпидемией COVID-19.
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