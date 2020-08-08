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Кабинет министров временно прекратил работу контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и Севастополя и выезда из нее. Связано это с ухудшением ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

Таким образом, с 8:00 9 августа до 8:00 30 августа временно прекращается работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Крыма и Севастополя и выезда из нее.

Несмотря на прекращение работы КПВВ, пересечение разрешается, если вы:

проживаете в Крыму или Севастополе, а также там ваш транспорт или другое имущество. Тогда вам можно на въезд;

проживаете за пределами Крыма или Севастополя, но дали согласие на самоизоляцию с использованием сервиса Дий дома с момента пересечения КПВВ на временно оккупированную территорию и выезда с нее;

цель вашей поездки — обеспечение защиты национальных интересов или выполнение международных обязательств;

представитель дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих из Крыма и Севастополя.

 

Выезд из Крыма и Севастополя других категорий иностранцев и лиц без гражданства возможен только по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. А вот выезд из этих территорий и въезд на нее граждан Украины при наличии оснований гуманитарного характера осуществляется по решению председателя Государственной пограничной службы по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

 
 
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