В белорусском Браславе на избирательном участке №5 задержали и отправили в изолятор независимого наблюдателя Валерия Трещинского. Задержание произошло 8 августа, в последний день досрочного голосования на выборах президента.

Об этом сообщает белорусское агентство TUT.by.

По словам жены Трещинского, ему инкриминируют мелкое хулиганство по статье 17.1 Кодекса об админнарушениях. Суд должен состояться в понедельник, а до этого он будет находиться в изоляторе.

«6 августа член избирательной комиссии Вера Стельмаченко написала заявление на Валерия, якобы он напугал людей своим присутствием», - рассказала жена задержанного.

Отмечается, что все дни досрочного голосования Трещинского не пускали на избирательный участок №5, но он вел подсчет всех проголосовавших.

Днем ранее на этом же участке лишили аккредитации наблюдателя от районной организации «Белорусского профсоюза работников образования и науки» - воспитательницу детсада Наталью Пескарскую. Ее лишили аккредитации после того, как она увидела «приписку» в явке избирателей в протоколе за 5 августа и сообщила об этом райисполком.