также в разделеМир
США призвали Россию прекратить нарушать права крымских татар 12
Пентагон допускает атаку на порт Бейрута 18
Лукашенко: Оснований для хаоса или гражданской войны нет 15
Протесты в Бейруте: число пострадавших превысило 700 человек 32
На президентских выборах в Беларуси проголосовало лишь треть избирателей 38
Капитан судна назвал вероятные причины взрыва в Бейруте 87
В Индии уточнили число погибших в авиакатастрофе 70
В Минске задержали доверенное лицо Тихановской 23
В Италии зафиксировали скачок случаев заражения COVID-19 40
Ливан привлечет Интерпол для расследования причин взрыва в Бейруте 95
В Индии пассажирский самолет потерпел крушение при посадке, есть жертвы 34
Лукашенко и Путин обсудили задержание в Беларуси «вагнеровцев» 60
В США пригрозили немецкому порту финансовым крахом из-за «Северного потока-2» 14
В Минске судят диджеев за песню Цоя «Перемен!» на митинге 20
Из-за взрыва в Бейруте арестовали 16 человек 31
У Лукашенко «определенное напряжение» в отношениях с Путиным 50
Дуда официально начал вторую президентскую каденцию 15
Facebook впервые удалил пост Трампа 18

В белорусском Браславе на избирательном участке №5 задержали и отправили в изолятор независимого наблюдателя Валерия Трещинского. Задержание произошло 8 августа, в последний день досрочного голосования на выборах президента.

Об этом сообщает белорусское агентство TUT.by.

По словам жены Трещинского, ему инкриминируют мелкое хулиганство по статье 17.1 Кодекса об админнарушениях. Суд должен состояться в понедельник, а до этого он будет находиться в изоляторе.

«6 августа член избирательной комиссии Вера Стельмаченко написала заявление на Валерия, якобы он напугал людей своим присутствием», - рассказала жена задержанного.

Отмечается, что все дни досрочного голосования Трещинского не пускали на избирательный участок №5, но он вел подсчет всех проголосовавших.

Днем ранее на этом же участке лишили аккредитации наблюдателя от районной организации «Белорусского профсоюза работников образования и науки» - воспитательницу детсада Наталью Пескарскую. Ее лишили аккредитации после того, как она увидела «приписку» в явке избирателей в протоколе за 5 августа и сообщила об этом райисполком.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги