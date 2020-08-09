На КПВВ Каланчак образовалась огромная очередь в сторону материковой Украины. Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.

Он заявил, что в очереди со стороны аннексированного полуострова находятся около 300 человек, однако она постоянно пополняется.

«Причина - вчерашнее (8 августа) решение Кабмина Украины о временных ограничениях пересечения пунктов пропуска с временно оккупированным Крымом. Люди, которые въехали в Крым с материковой части Украины, как и жители Крыма, которые собирались по делам посетить материк, боятся оказаться закупоренными в Крыму», - написал Чубаров.

При этом, добавил глава Меджлиса, пограничники с крымской стороны не спешат с оформлением документов.

Напомним, с 8 часов утра 9 августа до конца лета админграница Украины с Крымом будет закрыта согласно решению Кабмина в связи с эпидемией COVID-19.