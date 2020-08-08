За четыре дня досрочного голосования на президентских выборах в Беларуси успели проголосовать 32,24% избирателей.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии страны по состоянию на субботу, 8 августа.

Согласно им, общее число избирателей, пришедших на участки, составляет 6 834 081.

Независимые наблюдатели в Беларуси неоднократно сообщали о нарушениях во время досрочного голосования. Сотрудники избирательных комиссий выгоняли наблюдателей и журналистов с участков, а урны с бюллетенями остаются на ночь без присмотра. Самых наблюдателей массово задерживают.

Президентские выборы в Беларуси состоятся 9 августа 2020. С 4 по 8 августа в республике проходит досрочное голосование.

Напомним, 7 августа в отеле «Минск» в столице Беларуси задержали штатных корреспондентов телеканала «Настоящее Время» – Ирину Ромалийскую, Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка. Ромалийская и Гребенюк являются гражданами Украины, Баранюк – гражданин России.