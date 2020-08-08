Об этом сообщила лидер политсилы Юлия Тимошенко на брифинге в субботу.

«Я хочу, чтобы наша команда, всеукраинская и киевская команда, выдвинула Алексея Кучеренко на должность мэра Киева. Он будет от «Батькивщины» кандидатом на должность мэра Киева... И я убеждена, он сможет стать единственным профессиональным мэром за последнее время в Киеве», — заявила Тимошенко.

Со своей стороны, Алексей Кучеренко назвал свои приоритеты на посту мэра Киева в случае избрания: полный аудит финансовой и бюджетной системы столицы, безопасность и комфорт проживания граждан и вопросы тарифов.

Напомним, местные выборы в Украине пройдут 25 октября 2020 года.