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За прошедшие сутки, 7 августа, еще у 200 жителей Киева подтвердили заболевания коронавирусом. Это рекордное количество суточного роста случаев COVID. Предыдущий антирекорд — 199 больных — в столице зафиксировали 30 июля.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 29. В Днепровском — 28, в Деснянском — 24, в Оболонском и Святошинском районах — по 23 случая.

Среди заболевших 99 женщин в возрасте от 18 до 85 лет; 90 мужчин в возрасте от 19 до 78 лет; 7 девочек от 2 до 17 лет и 4 мальчика от 4 до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 17 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 42 человека. Три человека умерли от болезни.

Всего за период пандемии болезнь преодолели 3205 киевлян, одновременно коронавирус унес жизни 145 жителей столицы.

Сейчас в Киеве уже 9378 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Напомним, в Украине четвертый день подряд фиксируют антирекорд по количеству новых случаев COVID-19. За прошедшие сутки, 7 августа, коронавирус в Украине обнаружили у 1489 человек.
ForUm

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