В Минске задержали доверенное лицо оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Андрея Смоленчука и его супругу Жанну Мякиш, сообщает TUT.by.

Издание ссылается на пресс-секретаря Тихановской Анну Красулину. По ее словам, их задержали недалеко от выхода из офиса, причина задержания пока не известна.

Сейчас задержанные находятся в РУВД Заводского района Минска. В воскресенье, 9 августа, Смоленчук должен был работать на избирательном участке наблюдателем.

Президентские выборы в Беларуси намечены на 9 августа 2020 года. С 4 августа в стране уже началось досрочное голосование.

Напомним, Лукашенко допустил, что гибридную войну против Беларуси ведут из Украины.