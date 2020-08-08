также в разделеМир
В Индии уточнили число погибших в авиакатастрофе 12
В Италии зафиксировали скачок случаев заражения COVID-19 39
Ливан привлечет Интерпол для расследования причин взрыва в Бейруте 25
В Индии пассажирский самолет потерпел крушение при посадке, есть жертвы 30
Лукашенко и Путин обсудили задержание в Беларуси «вагнеровцев» 59
В США пригрозили немецкому порту финансовым крахом из-за «Северного потока-2» 12
В Минске судят диджеев за песню Цоя «Перемен!» на митинге 18
Из-за взрыва в Бейруте арестовали 16 человек 30
У Лукашенко «определенное напряжение» в отношениях с Путиным 47
Дуда официально начал вторую президентскую каденцию 14
Facebook впервые удалил пост Трампа 18
Число погибших в результате взрыва в Бейруте возросло до 157 человек 17
ВОЗ: Люди в возрасте 15-24 лет начали втрое чаще болеть COVID-19 37
Немецкие экологи пытаются через суд остановить строительство «Северного потока-2» 22
Госдеп США опубликовал отчет о российской пропаганде 92
В Ливане подсчитали сумму ущерба от взрыва в Бейруте 24
Коронавирус в мире преодолели уже более 12 миллионов человек 30
Администрацию порта Бейрута отправят под домашний арест 15

В Минске задержали доверенное лицо оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Андрея Смоленчука и его супругу Жанну Мякиш, сообщает TUT.by.

Издание ссылается на пресс-секретаря Тихановской Анну Красулину. По ее словам, их задержали недалеко от выхода из офиса, причина задержания пока не известна.

Сейчас задержанные находятся в РУВД Заводского района Минска. В воскресенье, 9 августа, Смоленчук должен был работать на избирательном участке наблюдателем.

Президентские выборы в Беларуси намечены на 9 августа 2020 года. С 4 августа в стране уже началось досрочное голосование.

Напомним, Лукашенко допустил, что гибридную войну против Беларуси ведут из Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги