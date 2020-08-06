Беларусь не допустит дестабилизации ситуации в стране во время выборов. Об этом президент страны Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по обеспечению безопасности избирательной кампании, передает БЕЛТА.

Онобратил внимание руководства МВД: правоохранительные органы для недопущения дестабилизации обстановки в стране и для выявления подозрительных лиц должны активно взаимодействовать с населением. Президент заметил, что многих провокаторов удалось задержать только благодаря бдительности граждан.

«Честно признаюсь, и, наверное, вы мне нового не скажете: мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно «любят» - мы даже не знаем. Идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны.что мы, кстати, и делаем», - подчеркнул Александр Лукашенко.

По словам президента, в Беларуси уже задержано немало людей, которые - и это уже доказано - ставили перед собой целью дестабилизировать обстановку в стране. И речь далеко не только о задержании членов ЧВК. «Известны имена, фамилии, адреса, пароли, явки. До чудес иногда доходит. Средства массовой информации настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе. Но со штыками наперевес их защищают российские руководители», - обратил внимание глава государства.

Он отметил, что в этих хитросплетениях все решают деньги и принадлежность к той или иной стране или партии не имеет значения. «Не важно, американец, госдеповец, принадлежность у тебя к демократической партии… Участвовали в предвыборной кампании в России, получили за это хорошие деньги. Сегодня хайпуются (хайповались) на территории Беларуси. Я думаю: американцы начнут их сейчас защищать. Ничего подобного, - заметил глава государства. - Деньги застилают глаза, позеленели от этих денег: кто платит, за того и поют. Вот единственная разгадка. И у нас таких людей немало».

Президент рассказал, что внимательно следит за ходом избирательной кампании. По его мнению, очень много людей пошло на досрочное голосование, потому что они насторожились и поняли, что могут потерять страну, но потерять ее не хотят.

«Тут некоторые продолжают звать людей на майдан 9-го и 10-го. Не дай бог мы разожжем костер в центре Минска и будем разбрасывать головешки по всему Минску. Этого мы допустить не можем и не допустим», - подчеркнул Александр Лукашенко.

Напомним, в ночь на 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 «боевиков иностранной частной военной компании Вагнера«. Кроме того, отмечается, что еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Накануне участник задержания - анонимный боец группы «А» КГБ Беларуси в эфире гостелевидения сказал, что некоторые из задержанных говорили, что они граждане России и ранее служили в российских силовых ведомствах, поэтому привлекать их к ответственности нельзя.

Отмечалось, что опросы задержанных показали, что 14 из них «были зафиксированы на Донбассе».

Задержанные в Беларуси россияне заявили, что их целью визита был транзитный поезд. Они утверждают, что должны были лететь в Латинскую Америку.

По словам Лукашенко, «вагнеровцы» были направлены в Беларусь специально.

Служба безопасности Украины будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси наемников.

Беларусь попросила проверить причастность «вагнеровцев» к совершению преступлений в Украине.

5 августа президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудил с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных боевиков.

По данным СМИ, в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Лукашенко заявил, что пообещал выдать задержанных боевиков Украине.

Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров Украины и РФ для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками.