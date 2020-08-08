Украинских журналистов, задержанных накануне в Минске, депортировали из Беларуси. Они уже летят в Одессу.
Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД.
Отмечается, что в 23:40 журналисты вылетели в Украину авиарейсом Минск - Одесса.
«По информации Посольства Украины в Беларуси, двух задержанных в Минске журналистов - граждан Украины депортировали», - говорится в сообщении.
Напомним, 7 августа в отеле «Минск» в столице Беларуси задержали штатных корреспондентов телеканала «Настоящее Время» – Ирину Ромалийскую, Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка. Ромалийская и Гребенюк являются гражданами Украины, Баранюк – гражданин России.
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