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Премьер-министр Денис Шмыгаль допускает возможность поставок пресной воды из материковой части Украины в аннексирован Крым в случае, как он выразился, гуманитарной катастрофы на полуострове. Об этом Шмыгаль сказал в интервью Радио Свобода.

«В случае необходимости обеспечить людей водой, если гуманитарная катастрофа, конечно, Украина где-либо в Крыму или в другом месте, будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и так далее», - сказал Шмыгаль.

При этом он отметил, что Украина не будет поставлять воду «оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз».

«Это невозможно», - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, 5 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что выступает за возобновление подачи воды в Крым, так как там живут украинцы и подача воды на полуостров - это вопрос «гуманитарной ответственности».  

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что России не будут помогать решать водную проблему аннексированного Крыма.

 

 
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