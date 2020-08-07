АО «Фармак», ЗАО НПЦ «Борщаговский химико-фармацевтический завод», ООО «БИОФАРМА ПЛАЗМА» и ОДО «Интерхим» осуществляют клинические исследования препаратов для лечения коронавирусной инфекции COVID-19, в частности симптоматического, сообщает пресс-служба СНБО.

«Украина имеет достаточное количество высокопрофессиональных специалистов и предприятий фармацевтической отрасли, способных создать необходимые для лечения COVID-19 лекарства и вакцины», - отметил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Согласно информации, размещенной на сайте Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения Украины «Информация о клинических испытаниях в Украине» сегодня в Украине зарегистрировано четыре клинических испытания четырех лекарственных средств - «АМИЗОН® MAKC» (производства АО «Фармак», Украина), «Амиксин ИС» (ОДО «ИнтерХим», Украина), «Корвитин®» (ПАО НПЦ «Борщаговский ХФЗ», Украина) и «Биовен» (ООО «БИОФАРМА ПЛАЗМА», Украина).

Все эти препараты зарегистрированы в Украине, следовательно допускаются к применению, и давно известны, однако в инструкциях к их применению не содержится информации по лечению COVID-19.

Возрастной диапазон участников всех исследований - взрослые (18-65 лет), «Биовен» и «Корвитину» - дополнительно включен в перечень участников лиц пожилого возраста (старше 65 лет).

Напомним, по состоянию на утро 7 августа в Украине выявлено 1453 инфицированных COVID-19.