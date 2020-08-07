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Распоряжением Кабинета министров Украины от 11 июля 2013 года здания и сооружения по ул. Лаврской, 11 и по ул. Лаврской, 15 в Киеве согласно определенному перечню были переданы в безвозмездное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (мужской монастырь) Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Об этом говорится в ответе президента Украины Владимира Зеленского на электронную петицию с призывом «оставить Киево-Печерскую лавру в пользовании Украинской православной церкви» и отклонить петицию о расторжении соответствующего договора и передаче Лавры в использование Православной церкви Украины (ПЦУ).

Зеленский отметил, что Кабинет министров конституционно признан органом, на который возложено осуществление управления объектами государственной собственности в соответствии с законом.

Относительно отклонения петиции № 22/092966-эп следует отметить, что эта электронная петиция набрала необходимое количество подписей в ее поддержку, в установленном порядке была рассмотрена и на нее дан ответ. Законом Украины «Об обращениях граждан» механизма отклонения электронных петиций не предусмотрено.

Напомним, в конце апреля электронная петиция с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить использование Киево-Печерской лавры Украинской православной церковью Московского патриархата путем расторжения договора аренды и передать монастырь Православной церкви Украины (ПЦУ) набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

В ответ Зеленский заявил, что вопросами управления государственной собственностью, в частности Киево-Печерской лавры, занимается Кабинет Министров Украины.
ForUm

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