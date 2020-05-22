Вопросами управления государственной собственностью, в частности Киево-Печерской лавры, занимается Кабинет Министров Украины.

Об этом говорится в ответе президента Влоадимира Зеленского на петицию о прекращении использования лавры Украинской православной церковью Московского патриархата путем расторжения договора аренды и передать лавру в использование Православной церкви Украины (ПЦУ).

«В соответствии с пунктом 5 статьи 116 Основного Закона Украины Кабинет Министров осуществляет управление объектами государственной собственности в соответствии с законом», - говорится в ответе.

Полномочия Кабмина в сфере экономики по осуществлению управления объектами государственной собственности, в том числе корпоративными правами, делегирование в установленном законом порядке отдельных полномочий по управлению указанными объектами министерствам, другим центральным органам исполнительной власти, определены Законом Украины «о Кабинете Министров Украины» (абзац четвертый пункта 1 части первой статьи 20).

Согласно пункту 1 статьи 5 Закона Украины «Об управлении объектами государственной собственности» Кабинет Министров Украины является субъектом управления, определяет объекты управления государственной собственности, в отношении которых выполняет функции по управлению, а также объекты управления государственной собственности, полномочия по управлению которыми передаются другим субъектам управления.

Напомним, в конце апреля электронная петиция с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить использование Киево-Печерской лавры Украинской православной церковью Московского патриархата путем расторжения договора аренды и передать монастырь Православной церкви Украины (ПЦУ) набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.