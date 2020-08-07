Президент Украины Владимир Зеленский назвал нового начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова выдающимся героем современной Украины. Об этом он сообщил во время общения с представителями СМИ в городе Марьинка Донецкой области, передает УНИАН.

«То, что я вижу, что происходит в армии - мы видим сильных и опытных людей этой войны на востоке, они точно герои. Что касается ГУР, мы сменили руководителя ГУР - это новый, молодой человек, но не просто новый, а очень опытный, действительно выдающийся герой современной Украины», - заявил он.

Как ранее сообщал ForUm, 5 августа президент Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова главой Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины вместо Василия Бурбы.