Трое американских сенаторов в письме к администрации немецкого порта города Зассниц требуют немедленного прекращения работы над проектом «Северный поток-2».

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на немецкую газету Handelsblatt.

В трехстраничном письме от 5 августа сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон пригрозили серьезными последствиями, если компания, эксплуатирующая порт Мукран на Рюгене, немедленно не прекратит логистическую поддержку «Северного потока-2».

«Если вы продолжите предоставлять товары, услуги и поддержку проекту Nord Stream 2, вы разрушите будущее финансовое выживание вашей компании», - говорится в письме, которое имеется в распоряжении издания.

Порт Мукран служит логистической базой для завершения строительства трубопровода. Он состоит из двух нитей, каждая длиной 1220 км. В целом около 160 км трубопровода еще не завершены. Большая его часть находится в датских территориальных водах, меньшая - в немецких.

Два судна под российским флагом «Фортуна» и «Академик Черский», которые должны достроить трубопровод, также находятся в этом порту.

Сенаторы обвиняют компанию Fährhafen Sassnitz GmbH в «сознательном предоставлении важных товаров, услуг и иной поддержки проекту Nord Stream 2». Трубы для трубопровода хранились в порту, и порт также обеспечивал провизией два российских судна.

«Ваши поставки на «Фортуну» или «Академик Черский», безусловно, приведут к санкциям в тот момент, когда один из двух кораблей опустит трубу в воду для строительства газопровода «Северный поток-2», - пишут три сенатора.

Три сенатора объясняют, что письмо служит официальным юридическим сообщением о том, что поддержка проекта связана с риском подвергнуть сам порт и его руководство и сотрудников юридическим и экономическим санкциям.

Проект оборонного бюджета США предусматривает ужесточение санкций против «Северного потока-2». В частности, новые санкции коснутся компаний, которые будут способствовать продаже, аренде или предоставлению судов для прокладки «Северного потока-2».

Ранее ЕС выразил обеспокоенность намерениями США расширить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».