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Президент Украины Владимир Зеленский подает на рассмотрение Верховной Рады законопроект «О внесении изменений в Государственный бюджет на 2020 год» относительно увеличения размера минимальной заработной платы до пяти тысяч гривен с 1 сентября текущего года. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса главы государства Юлия Ковалив.

«Это важный законопроект, который сегодня вносится президентом в парламент», - сказала она на брифинге в Киеве и добавила, что «это первый шаг для поднятия социальных гарантий гражданам».

Ожидается, что Верховная Рада рассмотрит и утвердит изменения в основной финансовый документ до конца августа «на внеочередной сессии, которая будет созвана для рассмотрения законопроекта», отметила заместитель руководителя ОП.

По словам Ковалив, согласно предложенным изменениям в бюджет, основным источником для финансирования таких увеличенных заработных плат станет прежде всего экономия на обслуживании государственного долга.

Кроме того, она напомнила, что на прошлой неделе Кабинет Министров одобрил макроэкономический прогноз на следующий год, в котором также предусмотрено двухэтапное повышение минимальной зарплаты - до 6000 и 6500 гривен в 2021 году.

«На этой базе будет планироваться бюджет на 2021, который, как предусмотрено законом, будет представлен правительством в парламент 15 сентября этого года», - констатировала Ковалив.
ForUm

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