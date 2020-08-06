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За 7 месяцев 2020 года Оператор ГТС Украины перекачал 29,8 млрд куб. м газа в соответствии с новым транзитным договором, что на 44% меньше, чем за этот же период прошлого года (53,2 млрд куб. м), сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что с начала года Газпром полностью рассчитывается за весь объем забронированных мощностей, из которых использует только 79%. Со своей стороны ОГТСУ выполняет все суточные заявки и в дальнейшем будет обеспечивать бесперебойность транспортировки газа в европейские страны.

В западном направлении было прокачано 27,7 млрд куб. м газа (-39%). В частности, в Польшу – 2,2 млрд куб. м, Словакию – 20,4 млрд куб. м, Венгрию – 5,1 млрд куб. м.

Следует отметить, что в июле во время ежегодной двухнедельной остановки на плановые ремонтные работы газопровода «Северный поток», которым по дну Балтийского моря транспортируется газ из РФ в ЕС, Газпром не увеличивал объемы транзита украинской ГТС, как это было в предыдущие годы в этот период.

В трансбалканском направлении транзит составил 2,1 млрд куб. м (-73%). Из них 0,4 млрд куб. м - в Румынию и 1,7 млрд куб. м - в Молдову.

Заметим, что падение транзита по южному маршруту ГТС Украины связано с запуском в январе 2020 года «Турецкого потока», которым доставляется газ из России в Турцию, а оттуда в страны Балканского полуострова.
ForUm

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