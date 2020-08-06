В Украине наблюдается существенное снижение уровня иммунизации. Падение, в зависимости от региона, составляет от 3% до 27%. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает 112 Украина.

Среди антилидеров по уровню проведения прививок считается Львовская область.

«Министерство здравоохранения не вносило никаких изменений в календарь профилактических прививок и считает необходимым активизировать процесс иммунизации населения от вакциноуправляемых инфекций», - сказал министр.

Напомним, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отмечает, что тенденции уровня охвата плановыми прививками против инфекционных болезней согласно Национальному календарю прививок за первое полугодие 2020 года «не очень хорошие».