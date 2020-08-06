В Польше служащие Силезского отделения Пограничной службы задержали за торговлю наркотиками украинца и двоих поляков, сообщает «Польское радио».

Правоохранители обнаружили более 2 кг амфетамина, стоимость которого на черном рынке почти 85 тысяч злотых (более 19 тысяч евро). Кроме того, в день задержания, в результате обыска рабочих мест мужчин обнаружено несколько граммов амфетамина, марихуаны, гашиша и несколько таблеток MDMA.

Один из задержанных поляков временно арестован, также арестовано его имущество на сумму 30 тысяч злотых (почти 7 тысяч евро). Второму из граждан Польши предъявлены обвинения в хранении наркотиков.

К гражданину Украины применили залог на сумму 5 тысяч злотых (1,14 тысячи евро) и надзор полиции.