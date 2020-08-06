Служба безопасности Украины разоблачила в Донецкой области бывшего боевика незаконных вооруженных формирований, который участвовал в боевых действиях против подразделений антитеррористической операции, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, в 2014 году житель Мариуполя добровольно присоединился в ряды так называемому «батальону Восток». На «должности» пулеметчика он находился на позициях боевиков в районе донецкого аэропорта, а также Авдеевки и Песок.

В 2015 году злоумышленник покинул группировку и выехал на территорию РФ, где скрывался от правосудия.

Правоохранители задержали бывшего боевика после того как он скрыто прибыл на подконтрольную украинской власти территорию.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.