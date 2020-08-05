Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси участников военных действий на Донбассе.

В результате взрыва, произошедшего в Бейруте, пострадали несколько украинцев. Об этом сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ.

Украина разрабатывает амбициозную экономическую стратегию для Донбасса и уже в сентябре Кабинету министров Украины может быть представлена ее дорожная карта, сообщил вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников.

Руководителем военно-гражданской администрации Северодонецка стал действующий сотрудник Службы безопасности Украины Александр Стрюк.

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для Сухроба Каримова, который 3 августа захватил отделение «Универсал банка». Суд отправил его под стражу на два месяца без права внесения залога.

Печерский райсуд Киева 4 августа принял решение, которым фактически обязал генпрокурора забрать у Национального антикоррупционного бюро дело по подозрению председателя и судей ОАСК, а также председателя ГСА, и передать его другому правоохранительному органу.

Президент Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова главой Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины вместо Василия Бурбы.

По состоянию на утро 5 августа в Украине зафиксировано 75 490 случаев COVID-19, за последние сутки – 1271.

Проект Укрпочты «Передвижные отделения» должен трансформировать почту в отдаленных населенных пунктах и ​​дать возможность их жителям получать комфортные и современные услуги.

Августовская цена на природный газ для бытовых клиентов ГК «Нафтогаз Украины» составляет 3,24 грн/куб.м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки) в рамках тарифа «Месячный». Цена газа выросла на 0,27 грн/куб из-за того, что рынок входит в сезон высоких цен, который обычно наступает с приближением отопительного периода.

Национальное антикоррупционное бюро Украины повторно вызывает главу Окружного административного суда города Киева Павла Вовка, его заместителя Евгению Аблова и судей ОАСК на допросы.