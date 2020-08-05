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Печерский райсуд Киева 4 августа принял решение, которым фактически обязал генпрокурора забрать у Национального антикоррупционного бюро дело по подозрению председателя и судей ОАСК, а также председателя ГСА, и передать его другому правоохранительному органу, сообщает пресс-служба НАБУ.

«Прибегая к таким действиям, суд вышел за пределы своих полномочий. Во-первых, подсудность по делам, расследуемым НАБУ и САП, определена за Высшим антикоррупционным судом. УПК Украины (ст. 33-1) четко оговаривает, что судебный контроль за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве в отношении преступлений, отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда, осуществляют судьи ВАКС», – говорится в сообщении.

Во-вторых, отметили в НАБУ, закон запрещает поручать расследование, отнесенное к подследственности НАБУ, другому органу. По делу о злоупотреблениях в ОАСК двум лицам сообщено о подозрении по ч.1 и ч.2 ст. 369-2 УК Украины, которое является подследственным исключительно НАБУ.

«Настораживает тот факт, что Печерский райсуд столицы к подобной практике прибегате не впервые. Его предыдущую незаконную попытку таким образом вмешаться в уголовный процесс по расследованию так называемого дела «ВиЭйБи Банка» подтвердила Апелляционная палата ВАКС, отменив соответствующее постановление следственного судьи упомянутого суда. Совершая такие действия, служители Фемиды фактически становятся на защиту интересов лиц, подозреваемых в совершении тяжких преступлений. В то же время, эти лица имеют все возможности для доказательства своей невиновности законно. Однако, почему-то избегают такого пути», – подчеркнули в Бюро.

В НАБУ заявил, что нельзя передавать дело по подозрению судей ОАСК в другой орган расследования, поскольку на так называемых пленках ОАСК задокументированы факты, свидетельствующие о существовании связей и разного рода договоренностей между главой ОАСК и другими правоохранительными органами, в частности:

проверка трафика телефона журналистки, которая готовила сюжет о праздновании дня рождения одним из заместителей председателя ОАСК;

давлении на ВККС путем регистрации уголовных производств и проведения допросов;

возобновление или наоборот затягивание рассмотрения дел об увольнении сотрудников правоохранительных органов.

НАБУ готовит жалобу на следователя судью Печерского райсуда в Высший совет правосудия, а САП обжалует его решение в ВАКС.

Напомним, НАБУ обвиняет главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создании искусственных препятствий в их работе.

17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обсуждали, как будут «власть захватывать».

Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.

Он заявляет, что иностранные агенты по заказу других государств пытаются захватить судебную власть в Украине, чтобы лишить страну суверенитета.

Высший совет правосудия обвинил НАБУ в подрыве авторитета правосудия в связи с делом ОАСК.
ForUm

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