Проект Укрпочты «Передвижные отделения» должен трансформировать почту в отдаленных населенных пунктах и ​​дать возможность их жителям получать комфортные и современные услуги.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время официальной презентации новых авто передвижных отделений Укрпочты, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

В мероприятии также приняли участие вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, министр инфраструктуры Владислав Криклий и генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

По словам главы правительства, в Украине более 13 млн людей, живущих в отдаленных населенных пунктах, и именно почта является местом, где они могут получить необходимые услуги.

«Передвижные отделения будут доставлять людям почту, лекарства, продукты питания. Там можно будет оплатить коммунальные услуги или получить заказ с онлайн-магазинов. Этот проект, «Дия», ЦНАП в каждой общине – это все часть правительственной стратегии, которая должна уменьшить бюрократию и повысить доверие украинев к государству», - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр также отметил, что проект передвижных отделений, который реализует Укрпочта, оказывает положительное влияние на экономику. «Такой проект создает рабочие места и поддерживает национального производителя, ведь дооборудование этих автомобилей происходит на базе одного из черкасских предприятий. До конца этого года таких авто должно быть 630, а в следующем – 2000», - отметил глава правительства.

Шмыгаль добавил, что автомобили передвижных отделений будут ездить к каждому населенному пункту по графику в зависимости от потребностей населения. В села с населением до 100 жителей - один раз в неделю, до 500 - дважды, в 1200 - три раза, более 1200 - четыре или пять раз в неделю.

Справка:

Передвижное отделение почтовой связи (ПВПЗ) - это полноценное почтовое отделение, приезжает в небольшие села и поселки городского типа с населением до 2 тыс. жителей. Передвижные отделения нужны для того, чтобы жители даже самых отдаленных и самых маленьких населенных пунктов Украины получили все необходимые им почтовые, логистические и финансовые услуги, а также доставку лекарств.

10 апреля 2020 Укрпочта подписала договор финансового лизинга с ПУМБ о закупке 500 автомобилей Fiat Doblo Maxi для передвижных отделений стоимостью почти 8,5 млн евро.