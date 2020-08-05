В результате взрыва, произошедшего в Бейруте, пострадали несколько украинцев. Об этом сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ, передает УНИАН.

По его словам, среди серьезно пострадавших граждан Украины нет.

«Есть некоторые семьи, которые достаточно серьезно пострадали. Прежде всего, это имущество - дома, квартиры. Есть также незначительные травмы, например порезы или удары. Но очень серьезно пострадавших нет», - сообщил посол.

Как сообщал ForUm, 4 августа в ливанской столице Бейруте в районе порта произошли два мощных взрыва. Несколько кварталов города полностью разрушены. Количество погибших составило по меньшей мере 100 человек.

По предварительной информации, взорвались 2,7 тонны нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности.

Совет национальной обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и ввел режим чрезвычайного положения.