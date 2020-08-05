Августовская цена на природный газ для бытовых клиентов ГК «Нафтогаз Украины» составляет 3,24 грн/куб.м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки) в рамках тарифа «Месячный». Цена газа выросла на 0,27 грн/куб из-за того, что рынок входит в сезон высоких цен, который обычно наступает с приближением отопительного периода, сообщила пресс-служба компании.

С завершением действия режима ПСО компания будет публиковать цены в рамках тарифа «Месячный» в начале месяца потребления.

«Тариф «Месячный» - первый тариф, который компания предлагает своим клиентам. Сейчас все действующие бытовые клиенты компании автоматически переведены на этот тариф. Он предусматривает пост-оплату за потребленный газ. Также компания обращает внимание на возможность сэкономить 1% от общего счета за газ, если клиент будет платить за потребленный ресурс до 15 числа месяца, следующего за месяцем потребления через личный кабинет my.gas.ua и чат-бот GASUA», - говорится в сообщении.

Уже скоро компания предложит своим клиентам новые тарифные планы и другие предложения.

Напомним, до 1 августа 2020 цена газа для бытовых клиентов компании была единственной и публиковалась только после 22 числа месяца потребления.